السودان.. مقتل متظاهر ووفاة آخر بعد تعرضه للتعذيب

قال متحدث باسم لجنة تحقيق، شكلتها الحكومة السودانية، إن رجلًا عمره 24 عامًا لقي حتفه، متأثرًا بجروح أصيب بها في احتجاجات اليوم الخميس.

وأضاف المتحدث عامر محمد إبراهيم أن عدد القتلى منذ بدء احتجاجات السودان في 19 ديسمبر/كانون الأول ارتفع إلى 29.

كما أعلنت لجنة أطباء السودان الداعمة للاحتجاجات أن اثنين من المتظاهرين لقيا حتفهما، أحدهما جرّاء التعذيب، والآخر إثر رصاصة أصابته في الصدر خلال الاحتجاجات التي عمت ولايات كبرى، اليوم الخميس.

الأمم المتحدة تطالب بتجنب العنف

طالبت الأمم المتحدة، الخميس، قوات الأمن السودانية بتجنب استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: “نحن نطالب جميع الأطراف بالامتناع عن العنف، ويشمل ذلك استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن السودانية”.

وتجددت الاحتجاجات في 5 مدن سودانية كبيرة، الخميس، منددة بالأوضاع الاقتصادية في البلاد ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وانطلقت تظاهرات احتجاجية، اليوم الخميس، في عدة أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم وعدد من ولايات البلاد، حيث خرج المئات في حييْ “بري”، و”جبرة” في الخرطوم، وهما ضمن 17 نقطة حدّدها “تجمع المهنيين” لانطلاق “مواكب (مسيرات) التنحي” نحو القصر الرئاسي للمطالبة بإسقاط النظام.

ورفع المتظاهرون شعارات بينها، “حرية.. حرية” و”الشعب يريد إسقاط النظام”، وفق الشهود، فيما تظاهر محتجون في منطقة أربجي بولاية الجزيرة (وسط)، وفق تجمع المهنيين.