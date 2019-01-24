رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة من الملك سلمان لزيارة السعودية

تلقى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، دعوة رسمية من الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لزيارة الرياض.

وقال بيان صدر، الخميس، عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: إن “عبد المهدي أجرى لقاءات منفصلة مع سفراء ست دول لدى بغداد، هم: التركي فاتح يلدز، والجزائري عبدالقادر بن شاعة، والصيني شنغ وي تشنغ، والكندي روبرت بول جيبارت، والموريتاني سيداتي ولد الشيخ ولد أحمد عيشة، والسعودي عبدالعزيز الشمري”.

وأوضح أن عبدالمهدي تباحث مع السفراء “القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها العراق”.

وأشار البيان إلى أن السفير السعودي “نقل دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة المملكة، والتي وعد عبدالمهدي بتلبيتها في الوقت المناسب”.

واستؤنفت العلاقات العراقية السعودية في أعقاب إسقاط النظام السابق في 2003، لكنها ظلت خجولة جراء تحفظ السعودية على دور إيران المتصاعد في العراق، وذلك قبل أن تتحسن تدريجيًا في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي.