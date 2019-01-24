قائد “حماية الشعب” الكردية يتوقع بدء مفاوضات مع دمشق قريبًا

أعرب قائد “وحدات حماية الشعب” الكردية السورية عن اعتقاده بأن المحادثات مع الحكومة بشأن مستقبل المنطقة الشمالية الغربية ستبدأ في الأيام المقبلة، بعد رد فعل “إيجابي” من دمشق.

وقال سيبان حمو في تصريح مقتضب: “هناك محاولات لإجراء مفاوضات، موقف الحكومة السورية كان إيجابيًا، نعتقد أن تبدأ في الأيام المقبلة”.

ومن شأن أي اتفاق بين الوحدات وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد أن يضم أكبر جزأين من أراضي الدولة التي مزقتها الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتجددت محاولات الحوار في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد.

ويخشى الأكراد أن تبدأ تركيا عملية عسكرية تسيطر خلالها على منطقة شرق الفرات بعد الانسحاب الأمريكي، في ظل حشد قوات كبيرة قرب الحدود.