انفجار سيارة ملغومة في دمشق دون وقوع إصابات‎

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، أن سيارة ملغومة انفجرت في حي العدوي في العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، متسببة في أضرار مادية، دون وقوع إصابات.

ووصفت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، الواقعة بأنها “تفجير إرهابي”.

وقالت إن “التفجير في منطقة العدوي تم بعبوة ناسفة مزروعة بسيارة، وتسبب بوقوع أضرار مادية، دون وقوع إصابات بين المواطنين.

ويعتبر هذا التفجير هو الثاني في غضون أقل من أسبوع، حيث استهدف تفجير وقع في 19 كانون الثاني/ يناير الحالي، حاجزًا أمنيًا للقوات السورية عند “المتحلق الجنوبي” بالقرب من “كفر سوسة“؛ ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.