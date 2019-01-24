الأسد يوقف إصدار تأشيرات خاصة لدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي‎

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن الرئيس السوري بشار الأسد أوقف إصدار تأشيرات خاصة لدخول دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى دمشق.

وأكدت متحدثة في تصريحات صحفية دورية للمفوضية، “أوقف نظام بشار الأسد منح تأشيرات الدخول المتعدد”، وتابعت، “نواصل بصفتنا الاتحاد الأوروبي.. بذل كل ما في وسعنا لتجنب أن يؤثر هذا على العمل المهم الذي نقوم به على الأرض”.

وأوضح دبلوماسيون من الاتحاد، أن التصريح الخاص لاستخدام تأشيرات الدخول المتعدد ألغي في بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، دون تفسير من الحكومة السورية، مما يعقد جهود توزيع مساعدات إنسانية على ضحايا الحرب الأهلية.