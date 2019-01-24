مكتب رئيس وزراء العراق: ولي عهد السعودية أبدى دعمًا كاملًا لأمن البلاد

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس، عن تأييده الكامل لأمن العراق في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء “عبر سموه… عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعراق ودعمها لأمنه وازدهاره الدائمين”.

وقال البيان إن رئيس الوزراء العراقي “أعرب عن ترحيب العراق بتطور العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وكان البلدان على خلاف منذ الغزو العراقي للكويت في العام 1990. والاتصال الهاتفي أحدث مؤشر على محاولات لتحسين العلاقات التي بدأت بإعادة فتح السفارة السعودية في بغداد العام 2016.

وتقارب السعودية مع العراق جزء من جهد مشترك مع الولايات المتحدة لكبح نفوذ إيران الإقليمي المتزايد، بينما تسعى بغداد إلى مزايا اقتصادية من تقارب العلاقات مع الرياض.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2017، أي قبل شهرين من إعلان العراق النصر على تنظيم الدولة، أسس البلدان مجلس التنسيق السعودي العراقي للمساعدة في إعادة بناء مناطق مدمرة استعادتها بغداد من المتشددين.