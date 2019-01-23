الحريري: سأحسم ملف تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أنه “سيحسم” ملف تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الأربعاء، عقب لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في منزله بالعاصمة بيروت.

ويعاني لبنان من أزمة تأخر تشكيل الحكومة، منذ 23 مايو/ أيار 2018، وسط تبادل للاتهامات بين القوى السياسية حول المسؤول عن عرقلة تشكيلها.

وقال الحريري، إنه يزور جنبلاط، “في إطار جولة تشاور، حيث التقيت الثلاثاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسألتقي السياسيين في الأيام المقبلة”.

وأضاف: “هناك أمور إيجابية تتبلور بشأن الحكومة، والأسبوع المقبل سأحسم الموضوع.. وهناك أمور تحدث لن أتحدث بها كي لا تفسد”.

ولفت إلى أنه “لا مواصفات جديدة في الحكومة، فنحن نريد حكومة وحدة وطنية للجميع نستعيد بها ثقة المواطن ونعمل من خلالها للمواطن اللبناني، وهناك أمور تتطور وعلينا وضع خلافاتنا جانبًا”.

وقال: “لسنا في حالة مواجهة مع أحد، والحكومة لن توقف العمل من أجل مصلحة المواطن اللبناني، وكرئيس حكومة مكلف أقوم بمشاورات، والأسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة”.

من جهته، أشار جنبلاط، إلى أن “هناك قوى (لم يسمها) تريد إضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للبنان من أجل السيطرة على البلد”.

وبين أن “هذه القوى استنهضت نفسها أخيرًا لتهاجم الآخرين، وهؤلاء لا يهمهم الوضع الاقتصادي في لبنان”.

وشدد جنبلاط، على أن “الأزمة الحكومية ما زالت قائمة لأنه لا جواب من هذه القوى، والحريري يحاول الوصول إلى أجوبة في إطار عقدة اللقاء التشاوري”.

وأكد أن “الحكومة ستتشكل بوقت قريب”.