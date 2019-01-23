روسيا تطالب إسرائيل بوقف ضرباتها “العشوائية” على سوريا‎

طالبت روسيا، اليوم الأربعاء، إسرائيل بضرورة التوقف عن تنفيذ ما وصفته بالضربات الجوية العشوائية على سوريا، وذلك بعد أيام من استهداف سلاح الجو الإسرائيلي قوات إيرانية هناك.

ودأبت إسرائيل على مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا وأخرى تخص الفصائل المسلحة المتحالفة معها ومنها جماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردًا على سؤال لوكالة تاس الروسية بشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا “ينبغي استبعاد أسلوب شن ضربات عشوائية على أراضي دولة ذات سيادة، وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن سوريا”.

وأضافت أن مثل هذه الضربات تزيد التوتر في المنطقة، وهو ما قالت إنه لا يصب على المدى الطويل في مصلحة أي دولة هناك، بما في ذلك إسرائيل.

ونقلت تاس عن المسؤولة الروسية قولها “ينبغي ألا نسمح مطلقًا بأن تتحول سوريا، التي تعاني من صراع مسلح منذ سنوات، إلى ساحة لتسوية الحسابات الجيوسياسية”.

وتأتي تعليقات زاخاروفا عقب ضربات نفذتها إسرائيل في سوريا آخرها فجر يوم الإثنين الماضي.