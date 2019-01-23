مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين في انفجار سيارة ملغومة قرب كركوك

ذكر مصدر أمني عراقي أن جنديًا قُتل وأصيب ما لا يقل عن اثنين، اليوم الأربعاء، في انفجار سيارة ملغومة ببلدة قرب مدينة كركوك (شمال).

وقال الجيش العراقي، في بيان، إن أحد المنتسبين لقوات الأمن قُتل. وأبلغ مصدر أمني (رويترز) بأن جنديين آخرين على الأقل أصيبا.

وأضاف الجيش أن مفجرًا انتحاريًا اقتحم بسيارته الملغومة نقطة تفتيش أمنية عند مدخل بلدة الرياض، على بعد 40 كيلومترًا جنوب غرب كركوك.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن متشددي تنظيم داعش ينشطون في هذه المنطقة.

وأعلن العراق النصر على تنظيم داعش في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بعد قتال دام عامين، بيد أن التنظيم يواصل شن هجمات على قوات الأمن في أنحاء البلاد.

ووقع هجومان آخران على الأقل بسيارتين ملغومتين، منذ بداية يناير/ كانون الثاني.