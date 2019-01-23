بتهمة إهدار 12 مليون دولار.. حكم بحبس أمين بغداد السابق 7 سنوات

قضت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، بالحكم 7 سنوات بحق أمين بغداد السابق ومدير عام دائرة المتنزهات؛ بسبب هدر 12 مليون دولار.

ولم تذكر المحكمة اسم أمين بغداد، لكن مصدرًا مطلعًا أكد لـ “إرم نيوز” أن الأمين المعني بالقرار هو نعيم عبعوب، المقرب من ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والهارب في واشنطن منذ عدة أشهر.

وقالت “هيئة النزاهة” العراقية في بيان: إن حكمًا غيابيًا بالسجن لمُدَّة 7 سنواتٍ صدر بحق أمين بغداد والمدير العامِّ لدائرة المُتنزَّهات السابقيْن؛ لتسببهما بهدر 12 مليون دولار.

وذكرت الهيئة أن “المُدانين الهاربين هدرا المال من خلال التعاقد لتطوير قناة الجيش”، مبينةً أن “التعاقد تم مع شركةٍ مصريَّةٍ وأخرى محليَّةٍ، استنادًا لقرار اللجنة الرئيسة للتعاقد في الأمانة دون إعداد الكلف التخمينيَّـة للمشروع”.

وأضاف البيان، أن “القرار صدر بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة بأقوال المُمثلين القانونيَّينِ للأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد اللذينِ طلبا الشكوى بحقِّ المُتَّهمين، إضافةً إلى التحقيق الإداريِّ، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وأقوال الشهود وقرينة هروب المُتَّهمين.

وتولى نعيم عبعوب منصب أمانة بغداد 2013 إلى 2015، حيث تمت إقالته من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي؛ بسبب شبهات حامت حوله، وكذلك شخصيته التي أصبحت محل تندر البغداديين.