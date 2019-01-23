الأمن العراقي يستدرج مطلوبًا بارزًا من داعش في سامراء

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأربعاء، مقتل مسؤول في تنظيم “داعش الإرهابي” بمحافظة صلاح الدين (شمال).

وذكرت المديرية ، التي تتبع لوزارة الدفاع، في بيان، إن لواء المغاوير وبالتنسيق مع الاستخبارات تمكن من قتل “أمير قاطع الكوش (داخل التنظيم) الملقب سعد دله”، بعد استدراجه إلى كمين نصب له في أطراف قضاء الضلوعية بمدينة سامراء.

وأوضح البيان أن “الإرهابي من المطلوبين للقضاء بعدة تهم”.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على “داعش” واستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم عام 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد.

وعقب هزيمة التنظيم إثر حرب طاحنة استمرت ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي، عاد ما تبقى من مسلحيه إلى أسلوبهم القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة “حرب العصابات”، التي تستهدف في الغالب قوات الأمن.

إلا أن حدة الهجمات خفت بصورة واضحة خلال الأشهر القليلة الماضية.