هيئة تحرير الشام تشن هجومًا واسعًا على مطار أبو الضهور شرق إدلب

شنت هيئة تحرير الشام مساء الثلاثاء، هجومًا واسعًا على مطار أبو الضهور العسكري شرق محافظة إدلب شمال سوريا.

وذكرت مصادر عسكرية في محيط المنطقة أن هذا الهجوم هو الأوسع على الإطلاق منذ اتفاق إدلب المبرم بين روسيا وتركيا قبل أشهر، مشيرة إلى أن حامية المطار من الجيش السوري تعمل على رد الهجوم وسط مؤازرة عاجلة من سلاحي المدفعية والطيران الحربي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، حجم المعارك الذي تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والثقيلة.

كما بدأ هجوم متزامن في ريف حلب الغربي وتحديدًا في منطقة الراشدين، فيما لاتزال المعارك بين كر وفر في ريف حماة الجنوبي المتصل بريف إدلب، والذي يشهد منذ أيام نشاطًا ملحوظًا للطيران الروسي.

وسارعت غرفة عمليات مطار حميميم الذي تسيطر عليه روسيا إعلان تواصلها مع الجانب التركي لمناقشة التطورات الأخيرة، خاصة وأن هيئة تحرير الشام التي تصنفها عدة دول ضمن التنظيمات الإرهابية، باتت تسيطر على معظم المنطقة الممتدة بين أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية بعد معارك استمرت لأسابيع مع فصائل المعارضة السورية التي تكبدت خسائر كبيرة.