البرلمان العراقي يُحقق بـ”هدر” إيرادات صادرات النفط‎

أعلنت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن استضافة المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية “سومو” علاء الياسري؛ وذلك لبحث مخالفات تتسبب بـ”هدر” 14 مليون دولار شهريًا.

ومطلع شهر يناير/كانون الثاني الجاري، طالب 13 برلمانيًا عراقيًا باستدعاء مدير “سومو”؛ لمساءلته عن مخالفات وتجاوزات تسببت بـ”هدّر” المال العام.

وقال عضو اللجنة النائب عدي عواد: إنه “تمت اليوم استضافة مدير عام “سومو” وعدد من رؤساء الأقسام بالشركة، وتم طرح جميع المخالفات والأدلة التي تثبت الهدر الكبير في المال العام”.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان، أن “الإجابات كانت غير دقيقة ومتخبطة، شكلت دليلًا على عدم وجود الانضباط والتخطيط في أعلى سلطة نفطية بالعراق، وهي مسؤولة عن تصدير 98 بالمئة من صادرات البلاد النفطية”.

وأوضح عواد أنه “تم تحديد خسائر العراق بسبب خلط النفط الأسود مع النفط الخام، والتي قدرت بـ9 ملايين دولار شهريًا، كما أن هناك خسائر أخرى تقدر بـ5 ملايين دولار شهريًا؛ بسبب سوء الإدارة والتخطيط”.

وبيّن أن “اللجنة ستوصي بإقالة جميع الذين تورطوا في سوء الإدارة بشركة “سومو”، دون الإشارة إلى أسماء محددة.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 مليون برميل يوميًا.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط، بنسبة تصل لنحو 97%.