الأردن يرفع تمثيله الدبلوماسي في دمشق ‎

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تحسنت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة؛ الأمر الذي أدى لفتح الحدود البرية وبحث سبل تفعيل العلاقات الاقتصادية بينهما.