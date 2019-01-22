الأردن يرفع تمثيله الدبلوماسي في دمشق ‎

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق.
وشدد القضاة على أن هذا القرار يأتي منسجمًا مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية العام 2011، بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة.
وقال القضاة: “إن الأردن دفع، ومنذ بداية الأزمة السورية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها، ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين”، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.
وتحسنت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة؛ الأمر الذي أدى لفتح الحدود البرية وبحث سبل تفعيل العلاقات الاقتصادية بينهما.