مقتل فلسطيني في غزة بعد إصابة ضابط إسرائيلي على الحدود

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بجراح؛ جراء قصف إسرائيلي لمرصد عسكري جنوب القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، إن “الشاب محمود النباهين استشهد، وأصيب 2 آخران بجراح مختلفة أحدهما جراحه خطيرة، في قصف إسرائيلي وسط القطاع”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة أحد ضباطه، مساء اليوم الثلاثاء، بعد مواجهات مع شبان فلسطينيين قرب الحدود الشرقية لمنطقة كيوفيم جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن “ضابطًا أصيب بجروح طفيفة خلال أعمال شغب عنيفة في جنوب قطاع غزة، شملت إلقاء الحجارة باتجاه قوات الجيش”.

وأضاف أفيخاي أدرعي، أن “ظروف الإصابة لا تزال قيد الفحص”، في وقت قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الضابط أصيب برصاصة أطلقها قناص فلسطيني من محيط منطقة الحدث.

وقالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن الضابط المصاب تم نقله عبر مروحية لمستشفى سوروكا العسكري الإسرائيلي؛ لتلقي العلاج.

وقصف الجيش الإسرائيلي، موقع رصد تابع لحركة حماس على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة؛ ردًا على إصابة الجندي، بعد ساعات من قصف مماثل نفذته دبابة إسرائيلية شمال القطاع.