البرلمان العراقي يحدد جلسة الأربعاء للتصويت على موازنة 2019 واستكمال الحكومة

حدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوم غدٍ الأربعاء، موعدًا لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية، لحكومة عادل عبدالمهدي وموازنة 2019.

وقال الحلبوسي، خلال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء: “إن المجلس قرر أن تكون جلسة يوم غدٍ مخصصة للتصويت على الموازنة المالية واستكمال الكابينة الوزارية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل”.

فيما قال النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، لـ”إرم نيوز”: إنه “من الصعب جدًا التصويت على تكملة الكابينة الوزارية وموازنة 2019، وسط خلافات سياسية حادة، فإلى هذه اللحظة لا توجد توافقات أو اتفاقات على هذين الملفين المهمين”.

وأضاف الفايز أن “اعتراضات النواب والكتل السياسية على بعض فقرات الموازنة ما زالت موجودة، رغم الاجتماعات المستمرة والمطولة من قبل اللجنة المالية البرلمانية”.

وما زالت الأزمة السياسية حول وزارتي الداخلية والدفاع تعصف بالعراق، حيث لم تتوصل الأطراف والأحزاب إلى صيغة توافقية حولهما؛ بسبب تمسك كل طرف بمرشحه إلى إحدى الوزارات.

كما تشير مصادر إلى أن الخلافات حول حصة إقليم كردستان من الموازنة معضلة تواجه البرلمان سنويًا، وسط خلاف في حجم المخصصات المالية للإقليم، وبينما تطالب الأحزاب الكردية بتخصيص 17 في المئة من الموازنة للإقليم، ترفض بغداد ذلك وتقول إن الحصة هي نحو 12 في المئة.

وإلى جانب حصة إقليم كردستان، تطالب المحافظات المحررة من تنظيم “داعش” كنينوى والأنبار وصلاح الدين بتوفير مخصصات مالية تواكب حجم الدمار الذي وقع عليها؛ إثر العمليات العسكرية ضد داعش، وخصوصًا نينوى التي ما زال شطرها الأيمن مدمرًا بالكامل، في حين تطالب محافظة البصرة بتخصيصات إضافية لمواجهة أزمة الخدمات والبطالة، حيث تجري تظاهرات يومية في المدينة منذ أشهر.