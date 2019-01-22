محكمة إسرائيلية تقضي بحجز مؤقت على قطعة أرض للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

قضت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، بفرض حجز مؤقت على قطعة أرض مملوكة لعائلة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في مدينة القدس الشرقية.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن “المحكمة المركزية أصدرت قرارها؛ استجابة لدعوى قدمتها عائلات إسرائيليين قُتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون في السنوات الماضية”.

وأضاف الموقع أن “المدّعين طلبوا وضع الحجز على العقار؛ حتى يتمكنوا من تحصيل أضرارهم”، مبينًا أن “المدعين هم ثماني عائلات”.

وكان الرئيس الفلسطيني الراحل قد قال في عدة مقابلات في الماضي، إنه عاش لفترة في مدينة القدس، عند أخواله من عائلة أبو السعود المقدسية.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن “الأرض المعنية هي قطعة أرض مساحتها 2700 متر مربع، يقع معظمها داخل المقبرة على جبل الزيتون”، منوهًا إلى أنه “على الرغم من أن عرفات ورث أقل من نصف بالمائة من الأرض، التي لم تقسم بين أصحابها العديدين، فإن قاضي المحكمة قضى أنه من الناحية القانونية من الممكن وضع تجميد مؤقت على الأرض بأكملها”.

من جهته، قال يوسي أرنون، المحامي الذي يمثل السلطة الفلسطينية في القضية، إنه “علم بقرار المحكمة من الصحيفة، وإنه ينوي الاستئناف عليه”.

ونقلت عنه الصحيفة قوله: “أعتقد أن هذا انتقام، وليس له أساس قانوني حقيقي، إن المهاجم الذي جاء من أراضي السلطة الفلسطينية لا يجعل السلطة الفلسطينية مسؤولة عن أفعاله”.

واستنادًا إلى الصحيفة الإسرائيلية، فإن “هناك حوالي 120 دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية في المحاكم الإسرائيلية، بناء على ادعاءات بأن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الهجمات التي ينفذها فلسطينيون”، موضحة أن “معظم الحالات معقدة للغاية؛ لأنه كان من الصعب إثبات المسؤولية المباشرة للسلطة الفلسطينية عن هجوم محدد”.

وتوفي الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بمستشفى في باريس، عن عمر جاوز 75 عامًا، دون أن يعرف حتى الآن سبب الوفاة على التحديد.