العراق.. إلغاء قرار تعيين محمد المياحي محافظًا لـ”واسط”

صوّت مجلس محافظة واسط جنوبي العراق، الثلاثاء، على إقالة المحافظ المعين حديثًا محمد المياحي؛ نتيجة لإلغاء جلسة المجلس التي انتخبه فيها.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، عقب جلسة رسمية خصصت لبحث طلب أعضائه إلغاء الجلسة التي تم انتخاب المياحي فيها محافظًا لواسط.

وكان مجلس المحافظة قد صوّت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على انتخاب المياحي محافظًا لواسط؛ خلفًا لسلفه محمد عبدالرضا، الذي فاز بمقعد في البرلمان العراقي.

وقال المجلس في بيانه، إن “مجلس المحافظة صوّت على إعادة الجلسة الخاصة بانتخاب المحافظ، بعد قبول تظلم أعضاء في المجلس”.

وتابع البيان، أنه “تم التصويت على إيقاف توقيع المحافظ الحالي، وتخويل نائب المحافظ عادل الزركاني، بإدارة شؤون المحافظة، لحين انتخاب محافظ جديد”.

وكان مجلسا محافظتي النجف وكربلاء (جنوب)، قد صوّتا على إقالة المحافظين من منصبيهما؛ بسبب قضايا تتعلق بهدر للمال العام وسوء إدارة.