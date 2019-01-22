حرق غرف ورفض الطعام.. توتر يعم سجون إسرائيل وتحرك فلسطيني لإنقاذ الأسرى

تشهد السجون الإسرائيلية كافة حالة من التوتر، بعد أن اعتدى رجال الأمن على أسرى فلسطينيين في “سجن عوفر” غربي رام الله، وفق ما أعلن مسؤول فلسطيني يوم الثلاثاء.

وقال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، إن التوتر بدأ من “عوفر” وانتقل إلى كافة السجون.

وأضاف أن المعتقلين في سجن “عوفر”، أعادوا وجبات الطعام الاثنين، وصباح الثلاثاء.

واتهم “أبو بكر” السلطات الإسرائيلية بـ”محاولة كسر إرادة المعتقلين الفلسطينيين من خلال عمليات الاقتحامات والاعتداء عليهم”.

وندد المسؤول بالسياسة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مع جهات دولية وحقوقية لوقف “الجريمة الإسرائيلية”.

ولفت إلى أن المعتقلين أحرقوا الاثنين، أربع غرف، احتجاجًا على اقتحام قوات خاصة لغرفهم والاعتداء عليهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.

وأُصيب أكثر من 100 معتقل فلسطيني، الاثنين، في سجن “عوفر”، جراء اعتداءات قوات الأمن التابعة لإدارة السجون عليهم.

وتعتقل إسرائيل 1200 فلسطيني في سجن “عوفر”، فيما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في كافة السجون 6 آلاف معتقل، وفق إحصائيات رسمية، صادرة عن هيئة شؤون الأسرى.