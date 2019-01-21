الاحتلال يقتل شابًا فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

استشهد شاب فلسطيني، مساء الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، بالقرب من حاجز حوارة بمدينة نابلس، بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي:” إن شابًا فلسطينيًا حاول طعن جندي إسرائيلي، قرب حاجز حوارة العسكري بنابلس، وتم إطلاق النار عليه وتحييده، بدون وقوع إصابات في صفوف الجيش” .

وأعلنت مصادر محلية، استشهاد الشاب محمد فوزي عدوي (36 عامًا) برصاص قوات الاحتلال، على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وقال الجيش في بيان رسمي:” أن شابًا فلسطينيً قدِم من مدينة نابلس تجاه الحاجز، نزل من سيارته، وتوجه نحو الجنود وهو يحمل سكينًا، وهاجم بها أحدهم وقام جنود في المكان أطلقوا النار عليه” .