بينهم مراسل العربية والجزيرة.. السلطات السودانية توقف عددًا من ممثلي الوكالات والقنوات

سحبت السلطات السودانية اليوم الإثنين، تراخيص عمل عدد من العاملين في الفضائيات والوكالات العالمية، وأبلغتهم بإيقافهم عن العمل.

وضمت قائمة الموقوفين الصحافيين، بهرام عبد المنعم مراسل وكالة “الأناضول”، وسعد الدين حسن مراسل قناة العربية.

وقال بهرام على صفحته عبر موقع “فيسبوك”، إن السلطات أبلغته بسحب بطاقة الإعلام الخارجي، بتعليمات عليا من جهاز الأمن.

وذكرت مصادر أن مجلس الإعلام الخارجي التابع لوزارة الإعلام في السودان، أبلغ الصحفيَّين سعد الدين وبهرام عبد المنعم مصطفى بسحب رخصتيهما.

وتداول إعلاميون قائمة تشمل أسماء أخرى، ضمت مراسلي قناة الجزيرة، أسامة سيد أحمد، وأحمد الرهيد، وبدوي بشير المصور في القناة، إضافة إلى مصور “الأناضول”.

وعلق وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات السوداني في مؤتمر مساء يوم الإثنين، على الاجراءات الاستثنائية ضد بعض القنوات، مؤكدًا أنها “إجراءات ضرورية نتيجة ما يسري من معلومات غير صحيحة، وأنه يجب أن يكون هناك ضبط لبعض القنوات الخارجية”.

وانتقدت السلطات السودانية، تناول بعض القنوات والوكالات الخارجية للاحتجاجات التي عمّت عددًا من مدن البلاد، منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واتهمتها بتأجيج الأوضاع.