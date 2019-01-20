دمشق تعلن إحباطها هجومًا معاديًا وإسرائيل تؤكد قصفها أهدافًا لفيلق القدس الإيراني في سوريا

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء”سانا” إن المضادات الجوية السورية أحبطت فجر اليوم هجومًا معاديا وأسقطت عدة أهداف في سماء دمشق.

وبحسب شهود عيان تعرضت عدة مواقع في العاصمة السورية دمشق لقصف إسرائيلي الليلة، قالوا إنه استهدف الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري في ريف دمشق.

وأكد شهود العيان سماعهم دوي انفجارات في مناطق متفرقة وأصوات المضادات الجوية، وسط أنباء عن تحليق كثيف لطائرات إسرائيلية مسيرة في سماء دمشق.

وبالتزامن مع القصف، قال الجيش الإسرائيلي إنه يقصف حاليا أهدافا لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا.

وحذر الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره فجر اليوم، من أي محاولة لاستهداف ” الأراضي أو القوات الإسرائيلية” .

وقال التلفزيون السوري، إن الاعتداء يتم من طائرات إسرائيلية تحلق فوق الأراضي اللبنانية.

وتواردت أنباء عن سقوط صاروخ في الجولان المحتل بعيد بدء القصف الإسرائيلي، بالتزامن مع توارد أنباء عن استهداف القصف الإسرائيلي مطار الثعلة العسكري بريف السويداء الغربي.

بالفيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق سماء دمشق . Posted by ‎يوميات قذيفة هاون في دمشق‎ on Sunday, January 20, 2019

ويأتي القصف بعد أقل من 12 ساعة على تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجوم جوي إسرائيلي جنوب البلاد الأحد.

و قال الجيش السوري إنه أسقط العديد من الصواريخ فوق المنطقة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء على لسان مصدر عسكري: “وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي، استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه”، ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

وذكر مركز التحكم العسكري الروسي، أن هجومًا شنته 4 طائرات إسرائيلية مقاتلة الأحد، استهدف مطارًا جنوب شرق دمشق، وتصدت له الدفاعات الجوية السورية، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.