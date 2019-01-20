العراق يعيد فتح شارع الرشيد بعد إغلاقه منذ سقوط نظام صدام حسين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، عن إعادة فتح شارع الرشيد الشهير وسط العاصمة بغداد أمام المواطنين، وذلك بعد إغلاقه منذ سقوط نظام صدام حسين العام 2003.

وحضر عملية الافتتاح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين المحليين.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان،”إنه تم افتتاح الجزء المغلق من شارع الرشيد، من ساحة الرصافي مرورًا بالسوق العربي، وانتهاءً بساحة حافظ القاضي”، مشيرة إلى أن عمليات بغداد، مستمرة بتنفيذ خططها المرسومة لفتح الطرق المغلقة، ورفع الكتل الكونكريتية من جميع طرق وأحياء العاصمة بغداد.

وأضافت أن الافتتاح تم بحضور قيادات العمليات، وعدد من كوادر الوزارات المختصة، والمواطنين.

وخلال الفترة الماضية، بدأت الجهات المختصة في العراق بفتح الطرق المغلقة بعد تسلّم رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي مهامه، فيما تم افتتاح المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة، والتي تضم مقار حكومية حسّاسة، والسفارتين الأمريكية والبريطانية.