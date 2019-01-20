العراق يكشف حقيقة الغارات الأمريكية على مواقع لـ”الحشد الشعبي”

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، يوم الأحد، قصف طائرات أمريكية لمواقع عسكرية تابعة للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، وذلك في ظل الجدل الدائر عن الوجود الأجنبي بالبلاد.

وتداولت وسائل إعلام عراقية مساء أمس أنباء عن قيام طائرات مقاتلة مجهولة بقصف قطعات من الحشد الشعبي في مناطق مختلفة من البلاد، ما أسفر عن سقوط 50 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان: “بعد المتابعة الميدانية والتدقيق مع الجهات المختصة تبين عدم وجود أي نشاطات للطائرات الأمريكية أو غيرها”، مبينًا أن “ما يتم نشره هو محاولة لخلط الأوراق، كون قيادة العمليات المشتركة تشرف على العمليات الجارية في جميع محافظات العراق”.

ويأتي ذلك بعد أيام عن كشف مصدر في الحكومة العراقية أن وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو، أبلغ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن واشنطن لن تتدخل إذا قصفت إسرائيل مواقع تابعة للحشد الشعبي.

وبحسب المصدر فإن “عبد المهدي أبدى انزعاجه من الأمر، وأكد لبومبيو أن لهذا الأمر تداعيات خطيرة على المنطقة”.