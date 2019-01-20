“الجهاد الإسلامي”: مصر وعدت بإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين خلال أيام

قال عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، نافذ عزام، يوم الأحد، إن السلطات المصرية وعدت الحركة بإعادة فتح معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، في الاتجاهين خلال أيام.

وأضاف عزام، في لقاء مع صحفيين بمدينة غزة، أنه “خلال الزيارة الأخيرة لوفد من حركة الجهاد لمصر (الأسبوع الماضي)، أكدت لنا السلطات المصرية أن معبر رفح سيظل مفتوحًا بقرار من أعلى المستويات في الدولة، وأن المسألة مسألة أيام”.

وللمعبر أهمية كبيرة لأكثر من مليوني نسمة في قطاع غزة، في ظل استمرار حصار إسرائيلي للقطاع الفلسطيني، منذ عام 2006؛ ما أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية والصحية.

وتابع عزام، أن الجانب المصري يفضل عودة موظفي هيئة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية إلى المعبر.

وسحبت السلطة الفلسطينية موظفيها من المعبر، في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، واتهمت حركة “حماس” بإعاقة عملهم، عبر “استدعاءات واعتقالات وتنكيل”، وهو ما تنفيه الحركة.

وتفتح السلطات المصرية، المعبر في الاتجاهين، منذ مايو/ أيار الماضي، وهو ما خفف بشكل كبير من الأزمة الإنسانية التي يعانيها السكان الراغبين بالسفر.

لكن منذ انسحاب موظفي السلطة، تفتح القاهرة المعبر في اتجاه العودة لغزة فقط.

ويسود الانقسام بين “فتح” و”حماس”، منذ أن سيطرت الأخيرة على قطاع غزة، عام 2007.