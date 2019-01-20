برلماني عراقي يطالب حكومته بالتحرك لوقف “سرقة” النفط داخل تركيا

كشف عضو مجلس النواب العراقي غالب محمد، يوم الأحد، عما أسماها عمليات سرقة للنفط العراقي داخل الأراضي التركية، وذلك عبر أنبوب فرعي مربوط بأنبوب رئيسي.

وقال محمد في كتاب وجهه إلى رئيس البرلمان العراقي ورئيس الوزراء، وجهاز المخابرات الوطني، إن “المعلومات التي حصل عليها -وهي عبارة عن مقاطع مرئية لم يفصح عنها لغاية الآن- تكشف عن عمليات سرقة للنفط العراقي في تركيا”.

وجاء في الكتاب: “نرفق لحضراتكم قرص CD يحوي فيلمًا يوثق عمليات واسعة لسرقة النفط العراقي داخل الأراضي التركية بواسطة أنبوب فرعي مربوط على الأنبوب الرئيسي الناقل للنفط العراقي إلى الموانئ التركية”.

وأضاف أنه “عرضنا التسجيل على أحد المترجمين لمعرفة ما يتحدثون به باللغة التركية، وكانت النتيجة أن فحوى حديثهم (إن هذا النفط كثير ورخيص) إضافة إلى معلومات أخرى نترك لكم التعرف إليها بالاطلاع على التسجيل المرفق، كما يتضح من الفيديو أن ما يجري هو بعلم أو على الأقل بتواطؤ الحكومة التركية”.

وطالب النائب بـ”اتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع تلك السرقات”.

ويصدر العراق جزءًا من نفطه عبر ميناء “جيهان” التركي من كركوك، ويعتبر أكبر خط تصدير نفط خام في العراق، ابتدأ تشغيله عام 1976.