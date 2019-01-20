تفريق تظاهرة قبل توجهها لمقر البرلمان بأم درمان السودانية

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين، الأحد، قبيل مسيرة مرتقبة نحو مبنى البرلمان في مدينة أم درمان، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وتجمع متظاهرون وهم يهتفون “حرية سلام عدالة”، في بعض أحياء أم درمان، قبل أن تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، بحسب الشهود، في وقت دعا منظمو الاحتجاجات لمسيرات جديدة مناهضة للحكومة. ‎