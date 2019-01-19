المعارضة السورية ترى فرصة لحل سياسي في البلاد

قال رئيس هيئة التفاوض في المعارضة السورية، نصر الحريري، إن أمام سوريا الآن فرصة طيبة للتوصل لحل سياسي للحرب المدمرة التي تشهدها منذ 8 سنوات، بعد أن أدى وقف لإطلاق النار إلى هدوء في معظم مناطق سوريا.

وأضاف الحريري من مقره بالعاصمة السعودية الرياض: “أعتقد أن لدينا الآن فرصة، لأن لدينا الآن في سوريا كلها تقريبًا وقفًا لإطلاق النار، في شمال شرق سوريا وشمالها، كما أن جهود مكافحة الإرهاب حققت نتائج طيبة”.

ويرأس الحريري وفد المعارضة في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وقد التقى يوم الجمعة، مع جير بيدرسن الذي عين حديثًا مبعوثًا خاصًا من الأمم المتحدة بشأن سوريا.

وقال الحريري: “حان الوقت الآن لاستثمار كل هذه التطورات، وهي وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب، وإيمان غالبية الشعب السوري بأن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي”.