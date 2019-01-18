البرد يتسبب بفشل تظاهرة ضد أمريكا لأنصار إيران في العراق (صور)

تسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بفشل تظاهرة دعت إليها عدد من القوى السياسية العراقية المقربة من إيران، في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد؛ احتجاجًا ورفضًا للوجود الأمريكي في البلاد.

وغاب أنصار القوى السياسية عن التظاهرة، إذ حضر أقل من 10 أشخاص إلى الساحة، لكنهم سرعان ما غادروا بعد دقائق بسبب البرد القارس”.

من ناحيتها، فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة في ساحة التحرير، حيث وضعت خطة لتأمين الفعالية، لكن لعدم حضور المتظاهرين، رفعت الأجهزة إجراءاتها وفتحت جميع الطرق أمام المواطنين.

إلى ذلك، تدعو بشكل مستمر عدد من القوى السياسية المقربة من النظام الإيراني إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق، وسط مخاوف جهات سياسية أخرى ومواطنين من زيادة النفوذ الإيراني، حال انسحبت أمريكا بشكل نهائي من البلاد.