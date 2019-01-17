بعد مقتل أحدهم في الاحتجاجات.. أطباء يعلنون إضرابًا ومقاطعة مستشفيات عسكرية بالسودان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (مستقلة)، الخميس، إضرابًا في جميع مستشفيات البلاد عن علاج الحالات “الباردة” (غير حرجة).

كما أعلنت سحب جميع الأطباء المنتمين لها، من العمل، في المستفيات التابعة للمؤسسات العسكرية (الشرطة والجيش والأمن) والمستشفيات المملوكة لرموز وقيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

ويأتي الإعلان يأتي عقب مقتل طبيب سوداني أثناء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم الخميس، برصاصة في الرأس.

وقالت اللجنة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “هذه الأجهزة تقتل المتظاهرين السلميين بدم بارد وتسجل أسوأ الانتهاكات”.

وأضافت: “اليوم نعلن تنازلنا عن الطموح المهني والذاتي البسيط تحولًا لذات كبير هو ذات الشعب السوداني في مقابلة نظام القتلة والمجرمين”.

وقالت اللجنة إن “أحد قتلى احتجاجات الخميس كان طبيبًا يعمل على إسعاف المصابين لتصيبه رصاصة في جبينه”.

ودعت اللجنة، الأطباء، إلى “الإضراب الشامل عن العمل في مستشفيات تعود ملكيتها لمنسوبين للحكومة، ومنها: الزيتونة، ويستبشرون، ويستشفون ، ودريم ، والساحة، وساهرون، وعلياء”.

وأكدت أنها “ستقدم الخدمة بعيدًا عن مشافي النظام”، دون مزيد من التفاصيل حول ذلك.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت اللجنة مقتل شخصين، أحدهما طبيب والآخر طفل، خلال الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم.

فيما قالت الشرطة السودانية، عبر بيان صادر عن متحدثها هاشم علي، إنها “تلقت بلاغاً بوقوع قتيل وحدوث إصابات متعددة”.

وأعلنت لجنة أطباء السودان “إصابة 5 أشخاص نتيجة للرصاص الحي، و3 إصابات أخرى بالرصاص المطاطي”.

والخميس، تجددت الاحتجاجات، في الخرطوم وعدة مدن، منها: القضارف، والديوم، للمطالبة بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير، وفق شهود عيان.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 24 قتيلًا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.