العراق يعلن إطلاق سراح الطلبة المحتجزين في أذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الخميس، إطلاق سراح الطلبة الـ28 العراقـيين المحتجزين في أذربيجان.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه “بمتابعة مباشرة من شخص وزير الخارجية محمد علي الحكيم، وبالجهود، والمساعي الدؤوبة التي بذلتها سفارتنا في باكو تعلن وزارة الخارجية الإفراج عن الطلبة الـ28 العراقـيين المحتجزين في أذربيجان”.

وأضافت الخارجية العراقية: “كما نعرب عن تقديرنا لتعاون السلطات الأذربيجانية في إطلاق سراح الطلبة”، مؤكدة متابعتها جميع القضايا المتعلـقة بالجالية العراقـية في أي بلد تتواجد فيه.

واحتجزت السلطات الأذرية عددًا من الطلاب العراقيين؛ لمخالفتهم نظام الإقامة في البلد الآسيوي، بعد أن احتال عليهم وسيط وعدهم بتوفير مقاعد دراسية في جامعات أذربيجان.

ويتعرّض الكثير من الطلبة العراقيين إلى عمليات قرصنة ونصب واحتيال، سواء أكانت لأغراض الدراسة أم الهجرة، من قبل مكاتب غير مرخصة في الغالب.