الجيش اللبناني يعلن توقيف أمريكي تسلل من إسرائيل إلى لبنان‎

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، توقيف مواطن أمريكي تسلل من إسرائيل إلى لبنان، وفتح تحقيقًا معه في حادثة نادرة بين الدولتين اللتين في حالة حرب.

ويأتي ذلك، بعد أيام على إعلان إسرائيل اكتشاف كل الأنفاق التي تتهم حزب الله اللبناني بحفرها عبر الحدود.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إنه “بعد عمليات بحث مستمرة من الجيش تمكنت اليوم دورية من مديرية المخابرات من العثور على المواطن الأمريكي كولان أميري متخفيًا في أحد أحياء مدينة صور وتوقيفه”.

ويُشتبه بدخول إميري في الـ15 من الشهر الحالي “من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى داخل الأراضي اللبنانية”، وفق الجيش، الذي أشار إلى أنه “بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص”.

وأوضح مصدر عسكري أن “التحقيق مستمر معه، كما يجري التنسيق مع اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) بهذا الشأن” دون أن يضيف أي تفاصيل حول كيفية دخول المواطن الأمريكي ومن أي منطقة تحديدًا.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي من جهته إن الجيش يبحث في التقارير الواردة حول الأمر، من دون إضافة المزيد.

ويعدّ لبنان وإسرائيل رسميًا في حالة حرب. وسحبت إسرائيل قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، بعد احتلال استمر 22 عامًا، وما زالت تبقي على احتلالها لمنطقة مزارع شبعا الحدودية مع الجولان السوري المحتل.

وفي صيف العام 2014، اعتقل الجيش اللبناني مواطنًا عربيًا إسرائيليًا اجتاز الحدود إلى لبنان، قبل أن يعيده إلى إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي المقابل، تعرض خلال السنوات الماضية العديد من الرعاة اللبنانيين في منطقة مزارع شبعا للخطف من قبل القوات الإسرائيلية.