انتشار أمني في الخرطوم قبل تظاهرة مقررة باتجاه القصر الرئاسي‎

انتشرت قوات أمنية سودانية، اليوم الخميس، وسط الخرطوم، حيث يتوقع أن يشارك متظاهرون في مسيرة باتجاه القصر الرئاسي لدعوة الرئيس عمر البشير إلى مغادرة السلطة، وذلك بعد مرور أربعة أسابيع على بدء حركة احتجاج شعبية متواصلة.

ودعا المنظمون إلى هذه المسيرة الجديدة في العاصمة، وإلى التظاهر في 11 منطقة أخرى، بينها: بورتسودان، ومدني، والقضارف، والعبيد، وعطبرة.

وانطلقت التظاهرات من عطبرة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي احتجاجًا على ارتفاع أسعار الخبز، ثم تحوّلت إلى احتجاجات شبه يومية ضد الحكومة والرئيس البشير الذي يحكم منذ 1989 بعد انقلاب بمساندة الإسلاميين.

وتُشاهد عناصر أمن بلباس مدني في الشوارع وسط العاصمة، وفي الطريق المؤدي إلى القصر، بينما توقفت آليات عسكرية مزوَّدة بمدافع رشاشة خارج القصر.

وكانت حركة السير أخف من العادة خلال الصباح، وتم تنظيم مسيرات أخرى في اتجاه القصر خلال الأسابيع الماضية تم تفريقها بالقوة، وتلجأ الشرطة غالبًا إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق عدة.

وقُتل 24 شخصًا في مواجهات خلال الاحتجاجات، بحسب حصيلة رسمية، لكن منظمتي “هيومان رايتس ووتش” والعفو الدولية تتحدثان عن أربعين قتيلًا على الأقل.

ويشكل اتحاد المهنيين الذي يضم أطباء، وأساتذة، ومهندسين، رأس الحربة في التظاهرات التي تشكل، بحسب خبراء، أكبر حركة احتجاج ضد نظام البشير في ثلاثة عقود.