إجلاء 2200 شخص من آخر معاقل داعش في سوريا

المصدر: أ ف ب

خرج أكثر من ألفي شخص بينهم عشرات من مسلحي تنظيم داعش من المعقل الأخير للتنظيم في شرق سوريا في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشن قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من أمريكا هجومًا على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، وقامت بتأمين حافلات لإجلاء المدنيين والمقاتلين المحاصرين في الداخل.

وقال المرصد السوري: “بالإجمال خرج 2200 شخص في الساعات الـ24 الأخيرة، بينهم 180 مقاتلًا من تنظيم داعش“.

وأضاف أن “حوالي 1100 شخص معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 80 عنصرا من تنظيم داعش خرجوا في موكب سيارات وحافلات ظهر الأربعاء”.

وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن إلى أن الموكب توجه الى مخيمات تديرها قوات سوريا الديموقراطية.

وشنت قوات سوريا الديموقراطية مدعومة بغارات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجومًا في أيلول/ سبتمبر لإخراج تنظيم داعش من الأراضي التي سيطر عليها.

وقال عبد الرحمن إن أكثر من 20 ألف شخص تركوا المنطقة منذ بداية كانون الأول/ديسمبر، بينهم مقاتلون من سوريا والعراق وروسيا والصومال.

وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن نحو 25 ألف شخص بالإجمال هربوا من القتال في الأشهر الستة الأخيرة، في الوقت الذي يستميت فيه المتشددون في الدفاع عن معاقلهم.

ولفت عبدالرحمن إلى أن تدفق الخارجين من المنطقة تسارع في الأيام الأخيرة، إذ ترك نحو 5300 شخص بينهم 500 من تنظيم داعش منذ الجمعة عندما بدأت عملية الإجلاء.

وكان الآلاف قد خرجوا قبل ذلك سيرًا على الأقدام.

وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية على عدة مناطق في الأسابيع الأخيرة.

وكثف التحالف غاراته الجوية على آخر مواقع المتشددين الأربعاء.

وتسبب تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الأربعاء بمقتل 16 شخصًا على الأقل، بينهم مدنيون وأمريكيون من قوات التحالف الدولي، وسط مدينة منبج في شمال سوريا التي يسيطر عليها مقاتلون عرب وأكراد قرب الحدود التركية.

وجاء التفجير بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا بعدما حققت هدفها بـ”إلحاق الهزيمة” بالتنظيم.