12 مدينة سودانية تشارك في مسيرات احتجاجية الخميس‎.. والشرطة تتدخل

فرّقت الشرطة السودانية، اليوم الأربعاء، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، فيما أعلن “تجمع المهنيين السودانيين” ارتفاع عدد المدن المشاركة في المواكب الجماهيرية المقررة الخميس، إلى 12.

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة السودانية فرّقت مئات المتظاهرين بمدينتي كسلا والمناقل.

وتجمع المئات من المحتجين وسط كسلا، في تظاهرة تعتبر الأولى والأكبر وسط المدينة، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، واعتقلت العشرات، بحسب محتجين.

وذكر شهود عيان، في تصريحات منفصلة، أن عشرات المتظاهرين تجمعوا أمام مباني “السينما القديمة”، وسط مدينة المناقل، استجابة لدعوة من أحزاب معارضة.

غير أن الشرطة فرقت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، واعتقلت عددًا منهم دون تحديد عددهم، وفق المصادر ذاتها.

من جانبه، أعلن “اتحاد المهنيين السودانيين” (مستقل/ يضم معلمين وأطباء ومهندسين)، ارتفاع عدد المدن المشاركة في المواكب والمسيرات الجماهيرية المقررة، الخميس، إلى 12 مدينة.

والمدن هي: الخرطوم، ومدني، ورفاعة، وعطبرة وسنار، والدويم والأبيض وأم روابة وأبوجبيهة، والجنينة، والقضارف وبورتسودان.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن “تجمع المهنيين السودانيين” وأحزاب معارضة تسيير مواكب جماهيرية في 5 مدن سودانية، الخميس، بينها موكب بالعاصمة الخرطوم، وتحديدًا في “شارع القصر” حيث يقع القصر الرئاسي.

وسبق أن نظم تجمع المهنيين ثلاثة مواكب، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات بالبلاد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وسط الخرطوم؛ بهدف تسليم مذكرة للقصر الرئاسي، تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.

إلا أنه فشل في تسليم المذكرة كل مرة لتصدي الشرطة وتفريقها المحتجين بالغاز المسيل للدموع.

ويوم الثلاثاء، شهدت الخرطوم احتجاجات ليلية في منطقة “الكلاكلة والثورات”، تعتبر الأولى من نوعها التي ينفذها تجمع المهنيين السودانيين وأحزاب المعارضة.

وأعلنت أحزاب معارضة وتجمع المهنيين السودانيين، يوم الجمعة الماضي، إطلاق أسبوع “انتفاضة المدن والقرى والأحياء” بعموم البلاد، للتظاهر والاحتجاج “حتى إسقاط النظام”، وفق المحتجين.

وتشهد السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 24 قتيلًا، وفق آخر الإحصائيات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.