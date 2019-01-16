العراق يشهد اشتباكات مسلحة بين الأمن والحشد الشعبي في كركوك

أكد مصدر أمني وشهود عيان في محافظة كركوك شمالي العراق، اليوم الأربعاء، أن اشتباكًا بالأسلحة الخفيفة اندلع فجر اليوم الأربعاء، بين فصائل في الحشد الشعبي وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المصادر الأمنية قولها، “إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للحشد الشعبي في منطقة سبعة نيسان التابعة لناحية الرشاد، مما أدى إلى إصابة سبعة منتسبين من أفراد الحشد الشعبي وتم نقلهم إلى مستشفى الجمهوري في محافظة كركوك”.

وأضاف، أنه “بعد وصول المصابين إلى المستشفى حصل سوء تفاهم بين منتسبي الحشد الشعبي، وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب، مما أدى إلى حصول مشادة كلامية بينهم ليتطور الأمر إلى اشتباك بالأسلحة الخفيفة”.

ولفت المصدر، إلى أن الاشتباكات حصلت بين قوة من الجهاز والحشد الشعبي التركماني قرب مبنى الحكومة المحلية وسط مدينة كركوك.

ولم يعرف لغاية الآن عدد الضحايا الذين سقطوا جرّاء الاشتباك.

وغالبًا ما تشتبك القوات النظامية العراقية مع فصائل في الحشد الشعبي بسبب خلافات أو تجاوزات تحصل من بعض أفراد الحشد، حيث أعادت إلى الأذهان تلك الحادثة ما حصل في شارع فلسطين العام الماضي من اشتباك بين قوة من الجيش العراقي وعصائب أهل الحق وأدى إلى سقوط ضحايا.

ويُعرف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق من القوات النظامية المنظمة التي لم تسجل بحقّها خروقات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، رغم المعارك التي خاضها في الموصل، حيث يتلقى الجهاز دعمًا استثنائيًا من واشنطن.