أمن حماس يكشف تفاصيل احتجاز 3 إيطاليين في غزة

كشفت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، اليوم الأربعاء، تفاصيل احتجازها عددًا من الدبلوماسيين الإيطاليين، بعد اعتقالهم من داخل أحد المقرات الأممية في مدينة غزة، صباح الثلاثاء.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، قد “جرت خلال الساعات الماضية تحقيقات لدى الأجهزة الأمنية، حول الاشتباه بسيارة تُقل ثلاثة إيطاليين، تصادف تواجدها في منطقة وقع فيها إطلاق نار وسط قطاع غزة”.

وأضاف البزم في تصريح صحفي، أنه “بعد المتابعة توجهت السيارة لمقر (الأونسكو) التابع للأمم المتحدة في مدينة غزة، ومن خلال التحقيقات تم التأكد من هوية الإيطاليين الثلاثة، وسلامة إجراءات دخولهم لقطاع غزة، وتبيّن أن السيارة لا علاقة لها بحادث إطلاق النار”.

وتابع البزم، أن “ما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية حول الحادث، حمل الكثير من التهويل، وتضمن معلومات لا أساس لها من الصحة”.

واحتجزت الأجهزة التابعة لحماس في قطاع غزة، ثلاثة إيطاليين، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إنهم دبلوماسيون دخلوا غزة للتمهيد لزيارة شخصية دبلوماسية من الخارجية الإيطالية.