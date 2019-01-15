الاحتجاجات في السودان تتواصل.. الأمن يطلق مسيلات الدموع على محتجين في الخرطوم

أطلقت الشرطة السودانية، الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ضاحية الكلاكلة جنوبي الخرطوم، وهي أول مظاهرة مسائية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أسابيع.

وأفاد شهود عيان بأن مئات المتظاهرين استطاعوا التجمع رغم الانتشار الأمني الكثيف في المنطقة، وأن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع عند وصولهم للشارع الرئيسي الذي يتوسط ضاحية الكلاكلة، من دون حديث عن إصابات.

وقال تجمع المهنيين السودانيين على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: في”الكلاكلة الآن في الشارع تهتف بالحرية والسلام والعدالة وبإسقاط النظام”.

والأحد، أعلن تجمع المهنيين وأحزاب المعارضة عن تنظيم تظاهرات مسائية بالعاصمة السودانية، مساء الثلاثاء، بمدينتي “الخرطوم وأم درمان”، في ذات التوقيت.

والسبت، أعلنت السلطات السودانية أن عدد قتلى الاحتجاجات بالبلاد بلغ 24، و131 إصابة، فيما تقول آخر إحصائية لمنظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40.

وأعلنت أحزاب معارضة وتجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، إطلاق أسبوع “انتفاضة المدن والقرى والأحياء” بعموم البلاد، للتظاهر والاحتجاج حتى إسقاط النظام.

وتشهد البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم.