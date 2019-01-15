قائد في “الحشد الشعبي”: أمريكا استطلعت معلومات سرية عن قواتنا الحدودية

زعم قاسم مصلح، قائد عمليات ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، غرب العراق، يوم الثلاثاء، أن عناصره منعت القوات الأمريكية مما وصفه بـ”استطلاع مريب” للقطعات الأمنية ضمن حدود مسؤوليتها.

وأوضح مصلح في بيان صحفي أن “الاستفزازات الأمريكية وصلت لكشف معلومات سرية لقواتنا المرابطة على الحدود”، مبينًا أن “القوات الأمريكية تعمل على أخذ معلومات دقيقة وحساسة من القوات الأمنية المرابطة على الحدود العراقية السورية”.

وأضاف أن “قيادة عمليات الأنبار للحشد منعت القوات الأمريكية من إكمال الاستطلاع؛ ما اضطرها إلى الرجوع لقاعدة بئر المراسمة وعدم اقترابهم من قاطع الحشد الشعبي”، معتبرًًا أن “هذا الاستطلاع يعتبر انتهاكًا للسيادة الوطنية العراقية”.

وتابع مصلح أن “القوات الأمريكية استطلعت مسافة من الحدود العراقية السورية ووجهت أسئلة لشرطة الحدود والجيش العراقي حول عدد من النقاط القتالية الموجودة عند الحدود وكمية الذخيرة ونوع السلاح وعدد الأفراد المتواجدين في كل نقطة”.

وأكد أن “تلك المعلومات تكشف سرية القوات المرابطة؛ ما يجعل استهدافها سهلًا، إذ إن تلك المعلومات كشفُها غاية في الخطورة”.