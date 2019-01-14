المغرب.. ماذا تبقى لـ “إخوان العثماني” بعد تراجع شعبيتهم واقتران صورهم بالفضائح؟

وضعت القيادية البارزة في حزب “العدالة والتنمية” المغربي الإسلامي، أمينة ماء العينين، رئيس الائتلاف الحكومي، والأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، في حرج كبير، بعد تسرب صورها المثيرة للجدل، والتي ظهرت فيها دون حجاب، وبلباس يتنافى ومبادئ حزبها الديني.

واستأثرت هذه الفضيحة باهتمام الرأي العام المغربي، كما أحدثت حالة من الغضب في صفوف الحزب الحاكم الذي يعيش منذ فترة على وقع فضائح أخلاقية، ودعوات قضائية تورط فيها دعاة وقياديون ووزراء في حزب “العدالة والتنمية”، وذراعه الدعوية “حركة التوحيد والإصلاح”.

ودفعت هذه الواقعة وسابقاتها سعد الدين العثماني، إلى الاعتراف في لقاء عُقد يوم السبت الماضي قرب العاصمة الرباط، بأن حزبه يعيش على وقع هزّات كبيرة وأحداث بعيدة عن توجهات الحزب، داعيًا قادة حزبه إلى “ضبط البوصلة، والثبات على طريق الإصلاح”.

ويرى مراقبون أن حزب “العدالة والتنمية” المغربي، والذي يقدم نفسه كبديل سياسي ينهل من المرجعية الإسلامية، فقد منذ وصوله إلى السلطة مكانته السياسية وشعبيته، كما فقد الأخلاق التي كان يدعيها أعضاؤه بعد اقتران صور قادة الحزب بالفضائح والدعوات القضائية.

هل هي النهاية؟

ويرى الباحث المغربي عادل الحساني، أن شعبية حزب “العدالة والتنمية” الحاكم تراجعت خلال السنوات الماضية بحسب نتائج استطلاعات الرأي، مؤكدًا أن هذه النتيجة طبيعية، بالنظر إلى سلسلة الإجراءات اللاشعبية التي سنّتها حكومة الإسلاميين سواء الحالية أو التي سبقتها.

وأوضح الحساني في حديث مع “إرم نيوز”، أن حزب رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، لم يعد يملك المصداقية الكافية، بعد تبدد أصواته في حكومة تضم أكثر من نصفها خصومًا أيديولوجيين لحزبه، مؤكدًا أن حزب “العدالة والتنمية” المغربي فقد أهم شيء خلال السنوات الماضية، بعد استغلال الخطاب الديني، وشيوع عشرات الممارسات المناقضة لهذا الخطاب.

وأشار المتحدث إلى أن الجدل الأخير الذي صاحب صور ماء العينين، “يعبر عن تجلٍّ طبيعي لحالة الازدواجية غير الطبيعية والخداع الذي يمارسه أفراد هذا الحزب”، مبينًا أن الخطاب الذي اعتمده هذا الكيان السياسي المثير للجدل “أكسبه السلطة والثروات”.

ويعتقد الحساني أنه من غير الوارد أن يتراجع الحزب لمجرد فضائح إعلامية يستطيع مواجهتها، ولكن نزعته الشمولية تضعه أمام الدولة، وأمام المنافسين الحزبيين والفكريين، لخفض مستوى التوتر والانقسام الحاصل في النخبة، والذي لا يساهم إلا في إطالة عمر تباطؤ النمو الاقتصادي، وتأخر التعليم، وتراجع عدد من القطاعات.

وفي ظل هذا التخبط الذي يعيشه الحزب الحاكم، توقع الحساني أن يتراجع “إخوان العثماني” انتخابيًا وشعبيًا وتنظيميًا، مشيرًا إلى أن التيار الأكثر تعقلًا داخل الحزب “سيحاول التحول إلى المدنية، والتخلي عن استغلال الدين؛ كي يتفادى الاصطدام العنيف مع الدولة، ومع طبيعة العمل السياسي المدني”.

تجار الدين

وحيال هذه الفضائح المتكررة داخل أركان حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، يرى المحلل السياسي المغربي والمتخصص في الجماعات الإسلامية، عبدالفتاح الحيداوي، في تصريح لـ “إرم نيوز”، أن توالي هذه الفضائح من قبل إسلاميي “العدالة والتنمية”، وحركة “التوحيد والإصلاح”، خلال الأعوام الأخيرة، كشف التفاوت الكبير بين التنظير والممارسة لدى أعضاء الحزب.

وأضاف الحيداوي، أن “إخوان العثماني” لم يبق لهم سوى التحول إلى حزب عادي مثل الأحزاب الأخرى، وعدم المزايدة بالخطاب الديني. كاشفًا أن المواطن المغربي “لا يحتاج إلى قديسين في البرلمان للدفاع عن مصالحه، وإنما إلى من يهتم بمشاكله مهما كانت توجهاتهم”.

ويعتقد أن حزب “العدالة والتنمية” صوت له الناس بكثافة خلال الاستحقاقات الماضية، معتقدين أن “الإسلامية” التي يتحدث عنها، تعني أنه “سيكون لها قيمة مضافة عن جميع الأحزاب، لكن تناسل الفضائح الأخلاقية داخل هذا الكيان السياسي، كانت دليلًا على نفاق هذا الحزب”.

وفي تحليله لأبعاد هذه الفضائح التي ضربت بسمعة وصورة الحزب الحاكم، أكد الخبير الحيداوي، أن الجلسات التربوية التي كان ينظمها هذا الحزب قبل الدخول إلى العمل السياسي “لم تنفع في شيء أمام إغراءات المال وشهوة السلطة التي وصل إليها”، مشيرًا إلى قضية ماء العينين على سبيل المثال، والتي تقوم بنزع حجابها خارج المغرب وتلبسه داخل أرض الوطن، وهي رسالة لكافة العقول مفادها، أن حجاب بعض القياديات في “العدالة والتنمية” ما هو إلا زي عمل يتم استغلاله سياسيًا لأغراض أخرى.

ولفت الحيداوي إلى أن حزب “العدالة والتنمية” أصبح مثله مثل جميع الأحزاب، يبحث عن الشهرة وعن المزيد من المال، وابتعد عن ميثاق الشرف الذي وضعه داخل عقول المغاربة.

تناسل الفضائح

وهذه ليست المرة الأولى التي تخدش فيه صورة “إخوان المغرب“، فقد سبق لحكومة “العدالة والتنمية” التي قادها عبدالإله بنكيران، أن عاشت تجربة مماثلة.

وتعتبر هذه الفضيحة الأخلاقية، الرابعة من نوعها منذ تولي هذا الحزب الإسلامي قيادة الحكومات في المغرب، حيث كشفت في عهد بنكيران قصة حب بين وزير ووزيرة من الحزب، رغم أن كليهما متزوج، فيما ضبط شخص وسيدة من حركة “التوحيد والإصلاح” وهما في خلوة داخل سيارة، دون علاقة شرعية تربطهما.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أشهر، مقطع فيديو وصور للوزير المثير للجدل محمد يتيم، المنتمي لحزب “العدالة والتنمية”، وهو يمسك بيد شابة تصغره سنًا، ويتسكع معها في شوارع باريس، قال فيما بعد إنها خطيبته.

وقبل أشهر، تورط مدير تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، و”اليوم 24” المقرب من حزب “العدالة والتنمية”، الصحافي توفيق بوعشرين، في قضية الاتجار بالبشر والاغتصاب، وأثارت هذه الواقعة بدورها حرجًا كبيرًا لـ “إخوان العثماني”.