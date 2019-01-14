ملك الأردن يصل بغداد في زيارة رسمية

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية كأول زعيم عربي يزور العراق منذ إعلان حكومته الجديدة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية إن “ملك الأردن عبدالله الثاني وصل بغداد في زيارة رسمية، فيما كان في استقباله رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح”.

ونقلت وسائل إعلام محلية وعربية عن مصادر أن “زيارة ملك الأردن عبد الله الثاني تأتي استكمالًا لزيارة الرئيس برهم صالح إلى عمّان منتصف تشرين الثاني الماضي، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، خصوصًا في قضايا الاقتصاد والتجارة ومكافحة الإرهاب”.

وأضافت المصادر أنه “من المتوقع أن تتناول مباحثات الملك في بغداد ملفات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بعد اتفاق البلدين على إنشاء مدينة صناعية حرّة عند معبر طريبيل الحدودي، وبحث مشروع مد أنبوب نفط من البصرة العراقية إلى ميناء العقبة الأردني”.

وزار رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح الأردن قبل شهرين، في إطار جولة إقليمية وعربية شملت -أيضًا- الكويت والإمارات والسعودية وإيران.