الأردن.. توقيف ناشط ضمن تحقيقات شائعة فبركة لقاء الملك بعامل نظافة

أوقفت الأجهزة الأمنية في الأردن، يوم الأحد، الناشط مصطفى شومان، على خلفية التحقيقات بالترويج لشائعة فبركة ظهور عامل وطن (نظافة) خلال مشاهدته مباراة كرة قدم لمنتخب بلده، من خارج زجاج مقهى بالعاصمة عمان.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، قد استضاف عامل الوطن المذكور، لمشاهدة مباراة المنتخب الأردني أمام نظيره السوري، وذلك بعد تداول صورة له وهو يشاهد مباراة “النشامى” السابقة أمام أستراليا من خلف زجاج أحد المقاهي.

وصورت قناة الكأس الرياضية تقريرا تلفزيونيا حول قصة عامل الوطن واستضافة الملك له.

وخلال تصوير التقرير التلفزيوني من أمام ذات المقهى بمشاهد تمثيلية، قام مروج الإشاعة بتصوير مقطع فيديو وإشاعة أن القصة كانت مفبركة من الأساس.

وقال مصدر أمني لـ”إرم نيوز”، إن “إدارة الجرائم الإلكترونية عرضت مروج الشائعة على المدعي العام، الذي أمر بتوقيفه لمدة أسبوع في مركز وتأهيل الجويدة”.

وكان مصطفى شومان قد حظي بشهرة واسعة، وأثار جدلًا في الأردن بعد لقائه رفقة مجموعة من الناشطين، مع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.