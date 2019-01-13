مسؤول سوري: دمشق تسعى لتكثيف الحوار مع الأكراد

قال مسؤول سوري، اليوم الأحد، إن الحكومة تأمل في تكثيف الحوار مع الجماعات الكردية السورية، مشيرًا إلى دعم المحادثات التي يأمل الأكراد أن تؤدي إلى اتفاق سياسي بين طرفين رئيسيين في الصراع.

وسعى الأكراد إلى وساطة روسية في المحادثات مع حكومة الرئيس بشار الأسد وذلك في إطار إستراتيجيتهم لملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب القوات الأمريكية من البلاد تنفيذًا لقرار الرئيس دونالد ترامب.

وهدف الأكراد هو الحيلولة دون وقوع غزو من قبل تركيا المجاورة، التي تعتبر وحدات حماية الشعب، وهي الجماعة الكردية السورية الرئيسية، تهديدًا لأمنها القومي، فضلًا عن الحفاظ على الحكم الذاتي في شمال سوريا.

وقال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، لمجموعة صغيرة من الصحفيين في دمشق “نتمنى تكثيف هذا الحوار، الكثير من تصريحات الأكراد كانت إيجابية فيما يتعلق بالحرص على وحدة سوريا”.

وأضاف سوسان بقوله: “نحن واثقون أنه بالحوار نستطيع معالجة بعض المطالب ، وهذا الحوار يضمن ذلك مادام أنه يستند إلى الالتزام بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا”.