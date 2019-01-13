للمرة الأولى في العراق.. انتخاب سيدة نائبًا لرئيس جمعية القضاء

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، انتخاب قاضية لمنصب نائب رئيس جمعية القضاء العراقي، وذلك للمرة الأولى في البلاد.

وأوضح المجلس في بيان، أن “مجلس إدارة جمعية القضاء العراقي، عقد مؤخرًا بدورته الجديدة اجتماعه الأول، في مقره ببغداد، وانتخب رئيسًا للجمعية ونائبًا له”.

وأضاف أنه “جرى انتخاب القاضي غالب عامر الغريباوي رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية رئيسًا للجمعية، فيما تم انتخاب القاضية ذكرى جاسم داخل نائبًا للرئيس، لتسجل بذلك المرة الأولى التي تكون المرأة فيها عضوًا في جمعية القضاء العراقي ونائبًا لرئيسها”.

وتأسست جمعية القضاء العراقي عام 2007، وتضم في عضويتها القضاة وأعضاء الادعاء العام، وهي عبارة عن “رابطة لرعاية مصالح أعضائها ودعم مسيرة استقلال القضاء، وعدم التدخل في شؤونه”، وتتمتع الجمعية باستقلال مالي وإداري”، وفق ما تعرف بنفسها.

وفي إحصائية أوردتها السلطة القضائية العراقية عام 2015، فإن عدد القاضيات في العراق يبلغ 93، بعد أن كان عددهن لا يتجاوز 7 قبل عام 2003.