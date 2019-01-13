الطيران العراقي يدمر موقعين لداعش في ديالى (فيديو)

نفذ طيران الجيش العراقي، الأحد، ضربات جوية ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش في محافظة ديالى.

وذكر المركز الإعلامي الأمني للجيش، في بيان، أن “طيران الجيش نفذ خلال إسناده لقطاعات الفرقة الخامسة ضمن قيادة عمليات ديالى، ضربات جوية، أسفرت عن تدمير موقعين للمتشددين”.

وقال المركز، إن “الضربات أسفرت عن تدمير جرار مع العربة لتنظيم داعش في تلال حمرين، قرب البحيرة في المحافظة”.

وبث الإعلام الأمني عبر موقعه الرسمي في موقع “فيسبوك”، تسجيلًا مصورًا للقصف الذي نفذه الجيش.

وتشن القوات العراقية عمليات تفتيش وتطهير في ديالى؛ لملاحقة فلول تنظيم داعش، بعد يومين من إعلان قيادة العمليات المشتركة، شروع قيادة عمليات ديالى بعملية تفتيش شملت 9 قرى.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة داعش، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2017، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.