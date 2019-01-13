العراق.. الإعدام شنقًا لـ 7 أشخاص متهمين بارتكاب جرائم “إرهابية”

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، أحكامًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق 7 إرهابيين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة في محافظات بغداد وبابل وديالى.

وذكر بيان للمجلس، أن الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ذي قار، نظرت في قضية 3 متهمين في جريمة الاشتراك بتفجير سيارة مفخخة بمدينة الحلة شارع 60، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين.

كما نظرت في قضية إرهابي آخر، متهم بجريمة الاشتراك في الهجوم المسلح على قوات الجيش العراقي في منطقة الطارمية التابعة للعاصمة بغداد، وأسفرت عن مقتل 15 مواطنًا، وفي قضية 3 متهمين بجريمة الاشتراك في الهجوم المسلح على ناحية الوجيهية التابعة لمحافظة ديالى، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين، بدوافع إرهابية، وحكمت عليهم جميعًا بـ”الإعدام شنقًا حتى الموت”.

وبين مجلس القضاء الأعلى، أن الأحكام صدرت وفقًا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع عام 2003؛ ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.