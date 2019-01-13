مسؤول إيراني ينفي إصابة نصر الله بنوبة قلبية

نفى حسين أمير عبد اللهيان، المستشار الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، إصابة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بنوبة قلبية، مشيرًا إلى أن تلك التقارير هي إدعاءات تروج لها إسرائيل وهي بمثابة “الكذبة الكبرى”.

وكتب عبد اللهيان في حسابه الرسمي عبر “تويتر”، إن “إدعاء الصهاينة بأن السيد نصرالله مريض وأصيب بنوبة قلبية “الكذبة الكبرى” لعام 2019، في اليوم الذي يقيم السيد نصرالله صلاته في المسجد الأقصى لن يكون أثر للصهاينة”.

ويعد عبد اللهيان من الشخصيات السياسية القريبة من الحرس الثوري الإيراني، وعضوًا في فيلق القدس التابع للحرس الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني، وله علاقات مع حسن نصر الله خصوصًا عندما تسلم منصب نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية قبل نحو عامين.

وفي فبراير/ شباط 2016، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وصل إلى طهران؛ لمواصلة علاج مرض سرطان في خلايا المخ.

وذكر موقع “جام نيوز” الإخباري أن “حسن نصر الله تواجد في أحد مستشفيات إيران لتلقي العلاج”، دون أن يفصح عن اسم المستشفى الذي يرقد فيه حليف طهران.

وتتواجد أهم المستشفيات التي تعالج مرض السرطان في العاصمة طهران ومحافظة شيراز جنوب إيران.