مقتل شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه بمدينة أم الفحم

قتل شاب فلسطيني في مدينة أم الفحم، داخل أراضي 48، بعد إطلاق النار عليه، وأصيب آخر بجراح خطيرة في مدينة الطيرة، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين.

ووفقا لموقع عرب 48، فإن الشاب ساهر خالد محاميد “19 عاما”، قُتل بعد إطلاق النار عليه، بينما كان يسير بالقرب من منزله، في بلدة بيدر دبالا.

وأصيب شاب آخر بجراح بالغة الخطورة في مدينة الطيرة، بعد تعرضه لإطلاق نار، من جهة مجهولة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق الطرقات والمنافذ المؤدية إلى موقع الحدثين، في محاولة للوصول إلى الجناة.

وشهدت الأيام الماضية العديد من جرائم القتل والسرقة بحق الفلسطينيين العرب، الذين يعيشون داخل المجتمع الإسرائيلي، في أراضي 48.