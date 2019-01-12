الأمن العراقي يعتقل قاتل صاحب مطعم “ليمونة” في بغداد

اعتقلت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، قاتل عماد المياحي صاحب مطعم “ليمونة” الشهير في العاصمة العراقية بغداد، الذي اغتيل على يد مسلحين مجهولين، يوم الخميس الماضي.

وقالت مصادر أمنية عراقية: إن “قوة أمنية اعتقلت، مساء اليوم، قاتل صاحب مطعم ليمونة الشهير بمدينة الصدر”، مبينة أن “وزارة الداخلية العراقية ستصدر لاحقًا تفاصيل كاملة عن عملية الاعتقال”، بحسب وسائل إعلام محلية عراقية.

من جانبه، قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، في تغريدة على حسابه الشخصي “تويتر”، إن “خلية الصقور الاستخبارية وبجهدٍ متميز ألقت القبض على قاتل صاحب مطعم ليمونة، وفي فترة لم تتجاوز الـ 48 ساعة”.

وأضاف أبو رغيف أن “القاتل لا ينتمي لأي جهة حزبية ولا لأي فصيل عراقي ولا لأي فصيل بالحشد الشعبي”، مؤكدًا أن “خلية الصقور تقبر الفتنة وتُظهر الحقيقة على أصولها”.

وقد تسبب الاغتيال بتصاعد حدة التراشق الإعلامي بين ميليشيات “عصائب أهل الحق” من جهة، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم من جهة أخرى، بعد اتهام وسائل إعلام تابعة لتيار “الحكمة” ميليشيات “عصائب أهل الحق” بقتل المياحي.

وتوالت الاتهامات بين العصائب وتيار الحكيم بالعمالة واستخدام النساء، وسط مخاوف من حصول اشتباك مسلح بين الطرفين، خاصة مع وجود السلاح لدى “العصائب”، فيما يتلقى تيار الحكمة مساندة من بعض الميليشيات المسلحة.

وليس ببعيد، أطلق الرئيس العراقي برهم صالح مبادرة لتهدئة الأوضاع بين ميليشيات “عصائب أهل الحق”، وتيار “الحكمة”، بعد أن انعكس هذا السجال على شكل مخاوف لدى المواطنين في بغداد؛ تحسبًا من حدوث اشتباكات مسلحة قد تؤدي إلى تطورات لا تحمد عقباها.