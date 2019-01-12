ما حقيقة طرد “الحشد الشعبي” من قبل قوات أمريكية في الموصل؟

كشف مركز الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت، حقيقة طرد قوات “الحشد الشعبي” من قبل قوات أمريكية في محافظة نينوى، شمال العراق.

وذكر المركز في بيان صحفي، أنه “ينشر بين الحين والآخر من قبل مواقع محسوبة على الإعلام مواضيع وأخبار، إلا أن هذه المواقع بعيدة جدًا عن العمل المهني، إذ تعمد على نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة، كان آخرها (قوات أمريكية تنتشر في مقرات الموصل وتطرد الحشد الشعبي والداخلية)”.

ودعا المركز وسائل الإعلام والمواطنين إلى “عدم التصديق بما ينشر دون مصدر رسمي”، مؤكدًا: “رصدنا خلال الفترة القليلة الماضية مجموعة من المعلومات غير الصحيحة، الغرض منها جذب المتلقين والبحث عن الشهرة بطرق بعيدة عن طبيعة الإعلام الحقيقي”.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر محلي عراقي، عن دخول قوات أمريكية مسلحة، يزيد عددها على 20 ألف جندي أمريكي، إلى محافظة الموصل والمناطق المحيطة بها، في حين قامت هذه القوة بطرد قوات “الحشد الشعبي والداخلية، وفق وسائل إعلام عربية وعراقية.